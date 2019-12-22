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الزمالك يطير فجر الأربعاء لزامبيا لمواجهة زيسكو يونايتد فى دورى الأبطال

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جدة - عمرو شويل حدد مسئولو نادي الزمالك،  فجر الأربعاء المقبل، موعدا لسفر الفريق الأبيض لزامبيا،استعدادا لمواجهة زيسكو يونايتد الزامبي في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لدوري أبطال افريقيا المقرر لها يوم 28 من الشهر الجاري.

 

ويسافر الزمالك إلى زامبيا بعد انتهاء مباراته المقبلة أمام الانتاج الحربى في الجولة العاشرة للدوري بساعات قليلة، ويلتقي الفريق الأبيض مع نظيره الإنتاج يوم الثلاثاء المقبل باستاد السلام.

 

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كما قرر مجلس إدارة نادي الزمالك إسناد رئاسة بعثة الفريق الأبيض التي ستسافر إلى زامبيا إلى هاني زادة عضو المجلس، على أن يسافر زادة فجر الغد قبل البعثة لترتيب إجراءات إقامة الفريق وحجز ملاعب التدريب في زامبيا.

 

ويحتل الزمالك المركز الثاني بمجموعته في دوري الأبطال برصيد 3 نقاط، في حين يتصدر مازيمبي الكونغولي المجموعة، بينما يحتل زيسكو المركز الثالث برصيد نقطة واحدة، ويأتي أول اغسطس الأنجولي في المركز الأخير برصيد نقطة أيضا.

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