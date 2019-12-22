شكرا لقرائتكم ياسر إبراهيم ينتظم فى تدريبات الأهلي عقب مباراة الاتحاد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينتظم ياسر إبراهيم، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مران الفريق الجماعي عقب انتهاء مباراة الاتحاد.

وينفذ اللاعب في الوقت الحالي المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة في العضلة الضامة.

وخاض ياسر مؤخرًا تدريبات خفيفة بالكرة تحت إشراف طارق عبد العزيز، إخصائي التأهيل بالجهاز الفني؛ تمهيدًا للدفع به بشكل تدريجي في المران الجماعي عقب مباراة الاتحاد السكندري.

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ويؤدي اللاعب يوميا تدريبات بدنية في الجيم، إلى جانب تنفيذ تدريبات تأهيلية بالجري حول الملعب في إطار البرنامج التأهيلي المحدد له لتجهيزه للمرحلة المقبلة.

ويلتقي الأهلي مع نظيره الاتحاد السكندري مساء غد الاثنين في الجولة العاشرة من منافسات الدوري الممتاز.