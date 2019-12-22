شكرا لقرائتكم ليفربول بطلاً لكأس العالم للأندية 2019 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - توج ليفربول الإنجليزي للمرة الأولى في تاريخه بلقب بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم بعدما حقق انتصارا بشق الأنفس وتغلب على فلامنغو البرازيلي 1 - صفر اليوم السبت في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب استاد خليفة الدولي في الدوحة.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي، لتستمر المواجهة لوقت إضافي، ثم استطاع فيرمينو أن يحسم المباراة واللقب لصالح ليفربول بهدف الفوز 1 - صفر في الدقيقة 99.