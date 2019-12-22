شكرا لقرائتكم خبر عن عصام الحضرى لـ أحمد ناجى: "مهما اختلفنا عمرى ما هنسى دورك معايا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق عصام الحضري ، حارس مرمى الأهلي والزمالك ومنتخب مصر السابق، على تصريحات أحمد ناجى مدرب حراس الفراعنة السابق عن "السد العالى" خلال لقائه التليفزيونى منذ ساعات.

وكتب الحضري عبر حسابه الشخصي على تويتر: "حبيبى يا كابتن ناجى.. ومهما اختلفنا فى بعض الأوقات مقدرش أبدا أنسى مجهودك معايا وإنك من أصحاب الفضل عليا.. وشهادتك وسام على صدرى وشرف ليا.. وبجد أحسن واحد بيقلدنى أنا ضحكت من قلبى تسلم يا كابتنى".

وأشاد أحمد ناجى بالتزام عصام الحضرى وتقبله للقرارات الفنية، مؤكداً أنه من أعظم حراس المرمى فى تاريخ مصر، ومعجزة كروية، منتقدا فى الوقت ذاته إصرار الحضرى وعناده فى بعض المواقف، مثل التدريب مع الحراس الأصغر سناً.