شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة ينعى مدحت عبد العزيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينعي الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني وأعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي والعاملون بالاتحاد وفروعه مدحت عبد العزيز الحكم الدولي السابق الذي وافته المنية صباح اليوم سائلين المولى عز وجل أن يسكنه فسيح جناته ويلهم أسرته وذويه الصبر الجميل .. و "إنا لله وإنا إليه راجعون". توفي صباح اليوم الحكم مدحت عبد العزيز بعد صراع طويل مع المرض اللعين وأصيب مدحت عبد العزيز بمرض السرطان في المخ منذ عدة سنوات وأجرى العديد من العمليات الجراحية حتى تدهورت حالته خلال الفترة الأخيرة ولقى ربه صباح اليوم الأحد.

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