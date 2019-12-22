تعرف على مواعيد وملاعب مباريات الجولة العاشرة في الدوري

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق غداً الأثنين منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري العام، والتي تستمر على مدار ثلاثة أيام، الأثنين والثلاثاء والأربعاء، وتشهد العديد من المباريات المثيرة وأبرزها لقاء الأهلي والاتحاد في صراع قمة الدوري العام، بين المارد الأحمر متصدر جدول المسابقة حتى الآن برصيد 21 نقطة، وزعيم الثغر صاحب المركز الثاني برصيد 20 نقطة. وجاءت مباريات الجولة كالتالي: مباريات الاثنين مباريات الاثنين المقاولون والإسماعيلي على استاد عثمان أحمد عثمان الساعة 5 مساءً الأهلي والاتحاد السكندري على استاد القاهرة الدولي الساعة 7.30 مساءً مباريات الثلاثاء مباريات الثلاثاء طنطا وأسوان على استاد طنطا الرياضي الساعة 2.30 ظهراً إف سي مصر ومصر المقاصة على استاد الكلية الحربية الساعة 5 مساءً Advertisements الانتاج الحربي والزمالك على استاد السلام الساعة 7.30 مساءً مباريات الأربعاء مباريات الأربعاء إنبي وحرس الحدود على استاد بتروسبورت الساعة 2.30 ظهراً سموحة والجونة على استاد الأسكندرية الساعة 5 مساءً طلائع الجيش والمصري على استاد السويس الجديد الساعة 5 مساءً بيراميدز و وادي دجلة على استاد الدفاع الجوي الساعة 7.30 مساءً

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