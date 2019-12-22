13 لاعباً من الأهلى فى قائمة منتخب الشباب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختار الجهاز الفنى لمنتخب الشباب مواليد 2001، 13 لاعباً من النادى الأهلى للانضمام لمعسكر المنتخب الذى يبدأ اليوم الأحد فى القاهرة؛ استعداداً للمشاركة فى التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية للشباب 2021 والمقرر إقامتها بموريتانيا. وضمت قائمة لاعبى الأهلى المنضمين لمنتخب الشباب كلا من: حمزة علاء (حارس مرمى)، وعاصم سليم (حارس مرمى)، ومحمد أشرف(ظهير أيسر)، وعربى بدر (لاعب وسط دفاعي)، وأحمد نبيل “كوكا” (لاعب وسط دفاعي)، ومحمد سلامة (جناح أيمن)، وشادى رضوان (جناح أيسر)، ويوسف عتمان (لاعب وسط دفاعي)، ومحمود صابر (جناح أيمن – مواليد ٢٠٠٢)، ويوسف حشيش (مدافع – مواليد ٢٠٠٢)، وأحمد سيد عبد النبى (ظهير أيمن – مواليد ٢٠٠٢)، ومحمد سيد عوض (لاعب وسط – مواليد ٢٠٠٢)، وميدو نبيل (صانع ألعاب – مواليد ٢٠٠٤). وقسم الجهاز الفنى لمنتخب الشباب اللاعبين الذين تم اختيارهم للانضمام لمعسكر المنتخب إلى مجموعتين، للمشاركة فى المباريات الودية الأربعة المقرر خوضها استعدادا للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية للشباب.

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