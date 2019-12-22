شاهد آخر ظهور لـ"بيدرو" فى الملاعب المصرية بعد تعاقده مع الجونة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الساعات الماضية إعلان مسئولى نادى الجونة التعاقد مع البرتغالى بيدرو، المديرالفنى السابق للإسماعيلى والمدرب المساعد وأحد أفراد الجهاز المعاون لمانويل جوزيه فى النادى الأهلى.
وكان آخر ظهور لـ"بيدرو" فى الملاعب المصرية فى مايو 2018، وبالتحديد يوم 7 مايو، أى منذ عام و7 أشهر وأسبوعين ويوم، فى مباراة نصف نهائى كأس مصر أمام الزمالك، وانتهى اللقاء بهزيمة الدراويش برباعية مقابل هدف.
وخلال تواجده فى الجهاز الفنى للإسماعيلى، قاد بيدرو الدراويش فى 15 مباراة، فاز فى 8 مواجهات، وخسر مباراتين وتعادل 5 مرات.
وبعد الخسارة رحل بيدرو عن الإسماعيلية ولم يعد مرة أخرى إلى مصر، إلا بعد التعاقد مع الجونة .
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