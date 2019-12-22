اخبار الرياضه

عبد الحفيظ يتحدث عن مواجهة الأهلي والاتحاد

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحفيظ يتحدث عن مواجهة الأهلي والاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي ، صعوبة مباراة الاتحاد السكندري المقرر إقامتها مساء غد الاثنين، ضمن الجولة العاشرة من منافسات بطولة الدوري .

وقال مدير الكرة بالأهلى، «نحترم الاتحاد السكندرى ولاعبيه وجهازه الفنى، وأيضا نتائجه هذا الموسم، والمستوى الطيب الذى يقدمه منذ انطلاق المسابقة».

وأوضح مدير الكرة أن جميع المباريات أصبحت صعبة للغاية، ولم تعد هناك مباراة سهلة في عرف كرة القدم، ومن ثم نتعامل مع الجميع بجدية وبهدف واحد؛ هو تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث.

Advertisements

وأشار عبد الحفيظ إلى أن المرحلة الحالية تحتاج إلى تجميع أكبر عدد من النقاط؛ من أجل الحفاظ على صدارة الدوري، ومن ثم نتعامل مع كل مباراة على حدة.

وأضاف أن الموسم الحالي يشهد مستويات جيدة من العديد من المنافسين، وبالتالي تبقى جميع المباريات صعبة للغاية، ولكن بالنسبة للأهلي، لدينا هدف واحد ومحدد في جميع المباريات هو تحقيق الفوز ولا شيء غيره، وهو ما نسعى للتأكيد عليه في الجلسات التي تجمع الجهاز الفني باللاعبين مع التركيز على  ضرورة خوض جميع المباريات بشخصية الأهلي التي لا تعرف سوى الانتصارات.

واختتم عبد الحفيظ تصريحاته بالتأكيد على الثقة الكبيرة في لاعبي الأهلي، وقدرتهم على مواصلة الانتصارات المحلية، واستكمال رحلة الدفاع عن قمة الدوري.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عبد الحفيظ يتحدث عن مواجهة الأهلي والاتحاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا