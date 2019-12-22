شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف الجولة التاسعة بالدورى الممتاز للموسم المحلى 2019 / 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسدل الستار على منافسات الجولة التاسعة بالدورى الممتاز للموسم المحلى 2019 / 2020 وكان أبرزها فوز الأهلى الفوز على الإسماعيلى وتعادل سلبى للزمالك مع سموحة. كما تعادل بيراميدز مع المصرى بنتيجة 1 / 1 فى ختام الجولة، ليتربع الأهلى على صدارة جدول الترتيب برصيد 21 نقطة، ويأتى الاتحدا السكندرى وصيفا برصيد 20 نقطة، بينما يتواجد الزمالك فى المركز الرابع بـ14 نقطة. ويرصد الخليج 365 أهداف الجولة التاسعة فى الفيديوهات التالية: هدف فوز الأهلى على الإسماعيلى عن طريق وليد سليمان هدف فوز الإنتاج الحربى على أسوان 1 /0 عن طريق محمد عادل هدف فوز المقاولون العرب على حرس الحدود عن طريق محمد سالم Advertisements هدفا فوز الإتحاد السكندرى على نادى مصر 2 / 1 تعادل مصر المقاصة مع طنطا 1 / 1 تعادل المصرى و بيراميدز 1 / 1 إنبى يفوز على وادى دجلة 3 / 2 الجونة يهزم الطلائع 2 / 0

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