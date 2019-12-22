ياسر إبراهيم ينتظم فى تدريبات الأهلى بعد مباراة الاتحاد السكندرى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظم ياسر إبراهيم، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فى مران الفريق الجماعى عقب انتهاء مباراة الاتحاد.
وينفذ اللاعب فى الوقت الحالى المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلى للتعافى من الإصابة فى العضلة الضامة.
وخاض ياسر إبراهيم مؤخرًا تدريبات خفيفة بالكرة تحت إشراف طارق عبد العزيز، أخصائى التأهيل بالجهاز الفنى؛ تمهيدًا للدفع به بشكل تدريجى فى المران الجماعي عقب مباراة الاتحاد السكندرى.
ويؤدى اللاعب يوميا تدريبات بدنية في الجيم، إلى جانب تنفيذ تدريبات تأهيلية بالجرى حول الملعب في إطار البرنامج التأهيلى المحدد له لتجهيزه للمرحلة المقبلة.
ويلتقي الأهلي مع نظيره الاتحاد السكندرى مساء غد الاثنين فى الجولة العاشرة من منافسات الدورى الممتاز.
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