شكرا لقرائتكم خبر عن ملخص مباريات الاتحاد السكندرى فى محاضرات فايلر مع لاعبى الأهلى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جهز الجهاز الفني لفريق الكرة بالأهلى بقيادة رينيه فايلر المدير الفنى للفريق ملخصا لبعض مباريات الاتحاد السكندرى هذا الموسم لشرحها للاعبين خلال معسكر الفريق اليوم قبل مواجهة الأحمر لزعيم الثغر مساء غد.

وركز الجهاز الفنى خلال مخلص مباريات الاتحاد على كيفية بناء الفريق السكندرى هجماته على مرمى المنافسين لتحديد كيفية إيقافها، ويشرح فايلر للاعبين فى محاضرة اليوم طريقة دفاع الفريق السكندرى وكيفية اختراقه للوصول لمرمى عماد السيد حارس المرمى.

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فايلر قام بدراسة الطرق الدفاعية لطلعت يوسف المدير الفنى للاتحاد الذى يتميز بالتنظيم الدفاعى حتى يضع الخطة المناسبة لاختراق الدفاع، الذى يعتمد عليه طلعب يوسف امام الفرق الكبيرة مع بناء هجمات مرتدة.

ويلتقى الأهلى مع الاتحاد السكندرى على استاد القاهرة فى الجولة العاشرة من الدورى الممتاز فى السابعة والنصف من مساء غد الاثنين.