شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك والإنتاج الحربى.. ماذا يفعل مختار مختار أمام الأبيض؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنتظر الجماهير الزملكاوية المواجهة المرتقبة التى تجمع الزمالك و الإنتاج الحربى والمقرر لها السابعة والنصف مساء الثلاثاء المقبل، فى الجولة العاشرة بالدورى الممتاز على ملعب السلام. ويرصد الخليج 365 تاريخ مواجهات مختار مختار المدير الفنى للإنتاج الحربى أمام الزمالك فى التقرير التالى: التقت أندية مختار مختار أمام الزمالك فى 24 لقاءً من قبل، حقق الفوز فى 6 لقاءات وتعادل فى 5 مباريات وخسر 13، وسجل لاعبوه 25 هدفاً واستقبلت شباكهم 35. Advertisements آخر مواجهة بين الزمالك والإنتاج الحربى الموسم الماضى انتهت بالتعادل 1 / 1. وكان أكبر إنجاز حققه مختار أمام الزمالك فى نهائى كأس مصر عام 2011 عندما قاد إنبى للفوز بهدفين مقابل هدف على الأبيض. أولى المباريات التى جمعت الطرفين كانت موسم 2006-2007، حين كان مختار مدربا لبتروجت وخسر أمام الأبيض بهدفين دون رد. يحتل حتى الآن فريق الزمالك المركز الرابع فى جدول ترتيب الدورى هذا الموسم برصيد 14 نقطة ، بينما يحتل فريق الإنتاج الحربى المركز السادس بنفس الرصيد.

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