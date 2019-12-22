الأهلي يختتم استعداداته لمواجهة الاتحاد.. وياسر إبراهيم ينتظم في المران الجماعي عقب المباراة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ريهام حمدي

يختتم فريق النادي الأهلي اليوم الأحد، استعداده لمواجهة الاتحاد السكندري المقرر لها مساء غدٍ الاثنين، ضمن الجولة العاشرة من منافسات الدوري الممتاز.

وكان الأهلي قد استأنف تدريباته أمس السبت، بعد الحصول على راحة سلبية من التدريبات يوم الجمعة بعد الفوز على الإسماعيلي في المباراة التي أقيمت مساء الخميس الماضي بهدف نظيف.

ويعقد الجهاز الفني للفريق محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين داخل معسكر الفريق مساء اليوم الأحد؛ استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري.

وكان السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق قد عقد محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق ظهر أمس؛ لدراسة فريق الاتحاد، ورصد نقاط القوة والضعف في صفوفه قبل مواجهة الفريقين غدا.

ويخوض الأهلي مرانه الأخير اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، حيث يعلن بعده السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق قائمة مباراة الاتحاد؛ استعدادا للدخول في معسكر مغلق.

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وينتظم ياسر إبراهيم، مدافع الفريق في مران الفريق الجماعي عقب انتهاء مباراة الاتحاد.

وينفذ اللاعب في الوقت الحالي المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة في العضلة الضامة.

وخاض ياسر مؤخرًا تدريبات خفيفة بالكرة تحت إشراف طارق عبد العزيز، إخصائي التأهيل بالجهاز الفني؛ تمهيدًا للدفع به بشكل تدريجي في المران الجماعي عقب مباراة الاتحاد السكندري.

ويؤدي اللاعب يوميا تدريبات بدنية في الجيم، إلى جانب تنفيذ تدريبات تأهيلية بالجري حول الملعب في إطار البرنامج التأهيلي المحدد له لتجهيزه للمرحلة المقبلة.

ويعتلي الأهلي صدارة الدوري برصيد 21 نقطة بعد الفوز في المباريات السبع التي خاضها حتى الآن في الدوري محققا العلامة الكاملة.