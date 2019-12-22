خاص.. أول تعليق من الزمالك على أزمة لاعب السلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد الهواري:
أكد عصام عبدالحميد، المدير الفني لفريق كرة السلة بالزمالك، أن وفاة شقيقة مرتضى منصور رئيس النادي عطَّل إنهاء أزمة مستحقات اللاعب الأمريكي إيرفنج والكر، المنضم حديثًا للقلعة البيضاء.
وكان إيرفنج أعرب عن غضبه من عدم الحصول على مستحقاته في رسالة نشرها عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" أمس السبت.
وقال عصام عبدالحميد، في تصريحات خاصة لمصراوي: "الإدارة اجتمعت بإيرفنج والكر لحل أزمة مستحقاته منذ أيام".
وأضاف: "ظرف وفاة شقيقة رئيس النادي أجَّل إنهاء الأزمة، واللاعب سيحصل على مستحقاته خلال الفترة المقبلة".
يُذكر أن مرتضى منصور رئيس الزمالك طلب من لاعبيه تحمل ظروف النادي خلال الوقت الراهن، مشيرًا إلى أن الشركة الراعية حصلت على 40 مليون جنيه لإطلاق قناة النادي مطلع العام المقبل 2020.
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