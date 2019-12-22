عبد الحفيظ: نحتاج إلى تجميع أكبر عدد من النقاط.. والفوز هو هدفنا الوحيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ريهام حمدي

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، صعوبة مباراة الاتحاد السكندري المقرر إقامتها مساء غد الاثنين، ضمن الجولة العاشرة من منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وقال عبد الحفيظ: "نحترم الاتحاد السكندري ولاعبيه وجهازه الفني، وأيضا نتائجه هذا الموسم، والمستوى الطيب الذي يقدمه منذ انطلاق المسابقة".

وتابع مدير الكرة: "المرحلة الحالية تحتاج إلى تجميع أكبر عدد من النقاط؛ من أجل الحفاظ على صدارة الدوري، ومن ثم نتعامل مع كل مباراة على حدة".

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وأضاف: "جميع المباريات أصبحت صعبة للغاية، ولم تعد هناك مباراة سهلة في عرف كرة القدم، ومن ثم نتعامل مع الجميع بجدية وبهدف واحد؛ هو تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث".

وأكمل: "الموسم الحالي يشهد مستويات جيدة من العديد من المنافسين، وبالتالي تبقى جميع المباريات صعبة للغاية، ولكن بالنسبة للأهلي، لدينا هدف واحد ومحدد في جميع المباريات هو تحقيق الفوز ولا شيء غيره".

وواصل سيد عبد الحفيظ: "هذا هو الأمر الذي نسعى للتأكيد عليه في الجلسات التي تجمع الجهاز الفني باللاعبين مع التركيز على ضرورة خوض جميع المباريات بشخصية الأهلي التي لا تعرف سوى الانتصارات".

واختتم عبد الحفيظ تصريحاته: "لدينا ثقة كبيرة في لاعبي الأهلي، وقدرتهم على مواصلة الانتصارات المحلية، واستكمال رحلة الدفاع عن قمة الدوري".