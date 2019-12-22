جوائز كاف.. صلاح ينافس ماني ومحرز على جائزة الأفضل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" القائمة المختصرة للمرشحين لحصد جائزة أفضل لاعب "رجال" لعام 2019، والتي شهدت تواجد المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي.

وينافس صلاح على حصد الجائزة زميله السنغالي ساديو ماني، بجانب الجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي.

وتُوج صلاح مع ماني بثلاثة ألقاب قارية مع ليفربول عام 2019 بحصد دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية، بينما ودع مع منتخب مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية من دور الـ16.

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وفي الوقت الذي وصل فيه ماني إلى المباراة النهائية للبطولة الإفريقية التي أقيمت في مصر الصيف الماضي، تُوج محرز باللقب مع منتخب الجزائر بعد فوز محاربي الصحراء بهدف نظيف على أسود التيرانجا.

وحصد محرز مع نادي مانشستر سيتي جميع الألقاب المحلية الممكنة خلال الموسم الماضي (2018-2019) بعد فوزه بالدوري الإنجليزي وكأس كاراباو وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية "السوبر".

ومن المقرر أن تستضيف مدينة الغردقة حفل جوائز الأفضل في أفريقيا عام 2019 يوم 7 يناير المقبل.