جوائز كاف.. طارق حامد في القائمة النهائية لأفضل لاعب داخل قارة أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، عن القائمة النهائية لأفضل لاعب داخل القارة، والتي شهدت تواجد طارق حامد لاعب الزمالك وخروج طه ياسين الخنيسي نجم الترجي التونسي.

وكان الاتحاد الأفريقي قد أعلن في الرابع والعشرين من نوفمبر الماضي، القائمة الأولية للعناصر المرشحة لحصد جائزة أفضل لاعب داخل القارة والتي شملت 20 لاعبا، ثم أعلن في الرابع من ديسمبر الجاري قائمة أخرى ضمت 5 لاعبين.

وشهدت القائمة المكونة من خمسة لاعبين تواجد كل من أنيس البدري (الترجي)، لابا كودجا (نهضة بركان - العين الإماراتي)، طه ياسين خنيسي (الترجي)، طارق حامد (الزمالك)، يوسف بلايلي (الترجي - الأهلي السعودي).

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وشهدت القائمة النهائية تواجد الثلاثي طارق حامد، أنيس البدري ويوسف بلايلي، بينما خرج من المنافسة كل من لابا كودجا وطه ياسين الخنيسي.

وكان طارق حامد قد قاد الزمالك للفوز بكأس الكونفدرالية الإفريقية الموسم الماضي على حساب نهضة بركان المغربي.

ومن المقرر أن يُقام حفل الكاف للإعلان عن جوائزه في السابع من يناير المقبل بمدينة الغردقة.