جوائز كاف.. استبعاد جروس من المرشحين لحصد جائزة أفضل مدرب في أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" القائمة المختصرة للمرشحين لحصد جائزة أفضل مدرب "رجال" لعام 2019.

وتواجد في القائمة كل من الجزائري جمال بلماضي الذي توج مع منتخب الجزائر بكأس أمم أفريقيا الأخيرة 2019، بجانب السنغالي أليو سيسيه الذي حقق المركز الثاني بالبطولة، ومعين الشعباني المتوج مع الترجي التونسي ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وشهدت القائمة خروج السويسري كريستيان جروس، المدير الفني السابق للزمالك، من القائمة بعد تواجده ضمن أفضل 10 مدربين عقب حصد لقب الكونفدرالية مع الفريق الأبيض.

ومن المقرر أن تستضيف مدينة الغردقة حفل جوائز الأفضل في أفريقيا عام 2019 يوم 7 يناير المقبل.