محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:
كشفت صحيفة ميرور البريطانية أن ليفربول لن يتمكن من وضع شعار كأس العالم للأندية على قميصه خلال مشاركته في مباريات الريدز بالدوري الإنجليزي.
وحقق ليفربول بطولة كأس العالم للأندية بعد فوزه على فلامنجو البرازيلي بهدف دون رد في نهائي البطولة.
وقالت الصحيفة إن قوانين وقواعد بطولة الدوري الإنجليزي لا تسمع بوضع شعار مونديال الأندية على قمصان اللاعبين خلال منافسات بريميرليج.
من جانبه أصدر ليفربول بيانًا رسميًا أكد خلاله عدم وضعه للشعار الذهبي الخاص بالبطولة في المنافسات المحلية، على أن يظهر الشعار على قمصان اللاعبين في بطولة دوري أبطال أوروبا.
واختتم البيان الخاص بالنادي أنه سيتوجب على الفريق تقديم طلباً رسمياً للاتحاد الإنجليزي، إذا كان يرغب في وضع الشعار خلال منافسات كأس الاتحاد الإنجليزي.
جدير بالذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يتيح للفائز بلقب مونديال للأندية بوضع الشعار الخاص بالبطولة على قمصانه بداية من اليوم التالي للفوز باللقب وحتى المباراة النهائية للنسخة التالية في 2021.
كانت هذه تفاصيل خبر صدمة للريدز.. ليفربول لن يضع شعار مونديال الأندية على قميص بريميرليج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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