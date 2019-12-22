محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي
كشف نادر شوقي، وكيل عماد متعب لاعب الأهلي السابق، عن 3 مواعيد محتملة قد تقام بها مباراة اعتزاله.
وقال نادر شوقي في تصريحات تلفزيونية لقناة "أون سبورت" حول مباراة اعتزال عماد متعب: "ستكون المباراة في 2020، وتحديدا خلال أشهر فبراير أو مايو أو يوليو المقبلين".
وأضاف: "كنت افتقد لعماد متعب، فسافرنا إلى إسبانيا لحضور مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد في إسبانيا".
واختتم نادر شوقي: "كانت هناك مفاوضات بالفعل حول مباراة الاعتزال لكني لا أستطيع الكشف عنها، هناك أكثر من ناد لطرف المواجهة على الطاولة".
كانت هذه تفاصيل خبر وكيل عماد متعب يكشف 3 مواعيد محتملة لمباراة اعتزاله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.