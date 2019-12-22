وكيل عماد متعب يكشف 3 مواعيد محتملة لمباراة اعتزاله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

كشف نادر شوقي، وكيل عماد متعب لاعب الأهلي السابق، عن 3 مواعيد محتملة قد تقام بها مباراة اعتزاله.

وقال نادر شوقي في تصريحات تلفزيونية لقناة "أون سبورت" حول مباراة اعتزال عماد متعب: "ستكون المباراة في 2020، وتحديدا خلال أشهر فبراير أو مايو أو يوليو المقبلين".

وأضاف: "كنت افتقد لعماد متعب، فسافرنا إلى إسبانيا لحضور مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد في إسبانيا".

واختتم نادر شوقي: "كانت هناك مفاوضات بالفعل حول مباراة الاعتزال لكني لا أستطيع الكشف عنها، هناك أكثر من ناد لطرف المواجهة على الطاولة".