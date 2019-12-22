كيف تناولت الصحف الإنجليزية الإنجاز المونديالي لصلاح؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

تُوج ليفربول بلقب مونديال الأندية بالفوز على فلامنجو البرازيلي (1-0) في الوقت الإضافي، ليُنهي الريدز عام 2019 معتليًا القمة سواء على المستوى الأوروبي أو العالمي.

وحظى الدولي المصري محمد صلاح نجم الفريق بتحية خاصة من الجميع بعد حصوله على جائزة أفضل لاعب في البطولة.

موقع فيفا: صلاح يتصدر قائمة الفائزين بجوائز مونديال الأندية 2019

قال موقع الرسمي للاتحاد الدولي: "قدم صلاح عروضًا جيدًا خلال البطولة من البداية إلى النهاية، في المباراة الأولى (نصف النهائي) قدم تمريرة ناجحة لزميله نابي كيتا سجل منها الهدف الأول للريدز في مرمى مونتيري المكسيكي".

وأضاف موقع فيفا: "صلاح أثبت أنه لا يسجل أهدافًا فقط، ولكن يقدم مساعدات لزملائه".

وتابع: "هدد صلاح مرمى الخصوم وعلى الرغم أنه لم ينجح في تسجيل هدف إلا أنه استحق بجدارة الحصول على الجائزة".

جارديان: فيرمينو يشعل الوقت الإضافي ويقود ليفربول للتتويج بمونديال الأندية

من جانبها رصدت صحيفة جارديان البريطانية سير وأحداث المباراة، ولفتت إلى الدور البارز الذي لعبه "مو" رفقة فريقه في التتويج بالبطولة.

ليفربول إيكو: قرارات غريبة

وجهت الصحيفة انتقادات لاذعة للحكم القطري عبد الرحمن الجاسم الذي أدار مباراة ليفربول وفلامنجو في نهائي مونديال الأندية.

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وقالت ليفربول إيكو: "كانت مباراة كبيرة تحتاج إلى حكم مسئول، عبد الرحمن الجاسم لم يكن هذا الشخص".

ووصفت الصحيفة قرارات الحكم بالغريبة والتي أثارت غضب لاعبي ليفربول خلال المباراة

ديلي ميل: "أبطال العالم"

استعرضت الصحيفة ما حدث داخل غرفة خلع ملابس الفريق عقب التتويج بالبطولة.

وشوهد صلاح رفقة الكأس وهو يحملها وسط حالة من الفرحة مع زملائه جو جوميز وساديو ماني.

ولفتت ديلي ميل إلى أن ليفربول سيعود إلى إنجلترا لاستكمال المنافسة في بطولة الدوري الإنجليزي، حيث من المقرر أن يلتقي مع ليستر سيتي في الجولة المقبلة.

ذا صن: فيرمينو ينقذ ليفربول

قالت الصحيفة: لا أحد يمكنه إيقاف ليفربول في الوقت الحالي.. ولا حتى الـ"فار".

وأضافت أن هذا الفريق تم تكوينه بصعوبة وتحسن مع الوقت تحت قيادة يورجن كلوب ليبدأ حصد الألقاب.