شاهد.. لاعبي ليفربول يحتفلون بالكريسماس في الدوحة

أحتفل لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي بمناسبة عيد رأس السنة " الكريسماس " في الدوحة . واجتمع المدرب الألماني يورجن كلوب واللاعبين في أحد الأماكن بالدوحة لالتقاط هذه الصورة بمناسبة الكريسماس. أحد الأماكن بالدوحة لالتقاط هذه الصورة بمناسبة الكريسماس. صورة هذه السنة تشمل على تواجد كأس العالم للأندية مع Advertisements قائد الفريق هندرسون. قائد الفريق هندرسون. وذلك بعد الفوز على فلامينجو بهدف دون رد في نهائي كأس العالم للأندية، فاز الريدز باللقب للمرة الأولى في تاريخهم وتوج النجم المصري محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في البطولة .

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