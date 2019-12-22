كارتيرون يطالب لاعبي الزمالك بالفوز على الإنتاج الحربي

عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران المقام حالياً بملعب عبداللطيف ابو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

وطالب المدير الفني اللاعبين ببذل أقصى مجهود ممكن

خلال الفترة الحالية، وذلك قبل المواجهة الهامة أمام الإنتاج الحربي، حيث أشار إلى ضرورة الفوز في هذه المواجهة من أجل عودة الفريق في الطريق السليم.

وشهدت الجلسة تقديم كارتيرون مجموعة من النصائح للاعبين من اجل تنفيذها في المران، بالإضافة إلى شرح بعض الألعاب التكتيكية المراد العمل عليها.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره الإنتاج الحربي يوم الثلاثاء المقبل على ملعب الجيش بمدينة السلام، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.