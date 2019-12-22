اتحاد الكرة ينعي مدحت عبد العزيز

حرص اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني على نعي مدحت عبد العزيز الحكم الدولي السابق والذي توفى اليوم الأحد بعد صراع مع المرض . وجاء بيان اتحاد الكرة كالأتي: " ينعي الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني وأعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي والعاملون بالاتحاد وفروعه الكابتن مدحت عبد العزيز الحكم الدولي السابق الذي وافته المنية صباح اليوم سائلين المولى عز وجل أن يسكنه فسيح جناته ويلهم أسرته وذويه الصبر الجميل .. إنا لله وإنا إليه راجعون ". عبد العزيز الحكم الدولي السابق الذي وافته المنية صباح اليوم سائلين المولى عز وجل أن يسكنه فسيح جناته ويلهم أسرته وذويه الصبر الجميل .. إنا لله وإنا إليه راجعون ".

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