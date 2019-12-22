انطلاق فاعليات بطولة كأس مصر للإعاقات الحركية

أنطلقت اليوم الأحد فاعليات بطولة كأس مصر للإعاقات الحركية موسم 2019 – 2020 والمقامة خلال الفترة من ٢٢ الى ٢٣ ديسمبر الجاري بحمام سباحة نادى الصيد الرياضى بالدقى . وشهدت الفاعليات حضور كلا من إبراهيم أمين عضو مجلس إدارة اللجنة البارالمبية والقائم بأعمال المدير التنفيذى وخالد حسان مدير البطولة وأحمد عبدالله مساعد مدير البطولة . كما شهدت البطولة حضور كلا من عبد العظيم محمد وأمين عبد المنعم وفؤاد صبحى أحد مؤسسى السباحة البارالمبية المصرية . ويتمنى مجلس إدارة اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة الدكتورة حياة خطاب التوفيق لجميع اللاعبين المشاركين فى البطولة . Advertisements

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