دوري الدرجة الثالثة .. شبان المراغة بسوهاج يطارد قنا المتصدر

اسفرت نتائج الأسبوع الحادى عشر بختام الدور الأول لدورى القسم الثالث للمجموعة الثانية جنوب قبلى عن تعادل نادى قنا مع شبان المراغة 1/1 ليرتفع رصيد نادى قنا إلى 25 نقطة يحافظ بها على الصدرة وقمة المجموعة ويحتل شبان المراغة المركز الثاني برصيد الى 22 نقطة

وفي ذات المجموعة فاز نادى قفط على مكة جرجا 2/4 ليرتفع رصيد قفط الى 21نقطة وتوقف مكة عند 10 نقاط كما فاز نادى البدارى على مركز شباب البلينا 0/1 ليرتفع رصيد البدارى الى 21 نقطة يحتل بها المركز الثالث ويتوقف رصيد البلينا عند 14 نقطة وفاز نادى المراغة على مركز شباب سوهاج 1/2 ليرتفع رصيده إلى 18 نقطة ويتوقف رصيد سوهاج عند 16 نقطة وفاز أيصا نادى أخميم على نجوع مازن 0/4 ليرتفع رصيد أخميم الى 18 نقطة ويتوقف رصيد النجوع عند 6 نقاط كما فاز النادي الأهلى بالمنشاه على قوص 3/4.