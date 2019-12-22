نادية رمضان تلحق ببعثة منتخب الكرة النسائية في الجزائر

غادرت منذ قليل نادية رمضان لاعبة منتخب مصر لكرة القدم النسائية تحت 20 سنة والمحترفة بالدوري الأمريكي أرض الوطن متجهة لدولة الجزائر للحاق ببعثة منتخبنا الوطني المشاركة في منافسات بطولة شمال أفريقيا الودية . و نجح مسئولي اتحاد الكرة في حل الأزمنة التي منعتها من السفر صباح يوم الجمعة الماضي مع بعثة المنتخب بسبب تأخر صدور جواز السفر المصري الخاص بنادية رمضان لوصولها لمصر قادمة من أمريكا في وقت متأخر قبل سفر البعثة للجزائر السفر صباح يوم الجمعة الماضي مع بعثة المنتخب بسبب تأخر صدور جواز السفر المصري الخاص بنادية رمضان لوصولها لمصر قادمة من أمريكا في وقت متأخر قبل سفر البعثة للجزائر وتم حلَّ الأزمة بعد مجهودات مكثفة وسلسلة من الاتصالات بين الدكتورة سحر عبدالحق عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ورئيس البعثة بالجزائر وشعبان بسطاوي مدير العلاقات العامة باتحاد الكرة المصري. وسلسلة من الاتصالات بين الدكتورة سحر عبدالحق عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ورئيس البعثة بالجزائر وشعبان بسطاوي مدير العلاقات العامة باتحاد الكرة المصري. وتصل نادية رمضان لدولة الجزائر في الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت الجزائر وأكد حسين عبداللطيف المدير الفني للمنتخب المصري أنه سيبحث مدي جاهزيتها لتحديد إمكانية مشاركتها في مباراة اليوم أمام الجزائر في افتتاح بطولة شمال أفريقيا

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