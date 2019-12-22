اتحاد السلة يعلن عن شروط القيد الشتوي

أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة الدكتور مجدي أبو فريخة عن شروط انتقالات اللاعبين الشتوية.

وجاءت التعليمات كالتالي..

1- يتم فتح باب القيد خلال الفترة الشتوية إعتبارًا من 1 يناير 2020 حتي 31 من الشهر ذاته.

2- يتم السماح بقيد عدد 2 لاعب\ لاعبة

لكافة المراحل السنية ناشئين وناشئات ولفرق الدرجة الأولى رجال وسيدات

3- يتم التسجيل اما بتقديم استغناء رسمي معتمد من النادي المقيد به اللاعب او تعاقد رسمي او بالاعارة على النماذج المعتمدة من

الاتحاد

4- يتم تسجيل اللاعب طبقًا للرسوم المذكورة بعد

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4000 جنية عن كل لاعب المتاز أ سيدات ورجال

2400 عن كل لاعب الممتاز ب رجال وسيدات

1600 جنية عن كل لاعب فرق الدرجة الاولي رجال وسيدات

1200 جنية عن كل لاعب فرق المراحل السنية حتى 14 سنة

5- يتم تخفيض جميع المبالغ المذكورة عالية بنسبة 50 % لمراكز الشباب