اتحاد السلة يعلن عن شروط القيد الشتوي

أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة الدكتور مجدي أبو فريخة عن شروط انتقالات اللاعبين الشتوية.
وجاءت التعليمات كالتالي..
1- يتم فتح باب القيد خلال الفترة الشتوية إعتبارًا من 1 يناير 2020 حتي 31 من الشهر ذاته.
2- يتم السماح بقيد عدد 2 لاعب\ لاعبةلكافة المراحل السنية ناشئين وناشئات ولفرق الدرجة الأولى رجال وسيدات
3- يتم التسجيل اما بتقديم استغناء رسمي معتمد من النادي المقيد به اللاعب او تعاقد رسمي او بالاعارة على النماذج المعتمدة منالاتحاد
4- يتم تسجيل اللاعب طبقًا للرسوم المذكورة بعد
4000 جنية عن كل لاعب المتاز أ سيدات ورجال
2400 عن كل لاعب الممتاز ب رجال وسيدات
1600 جنية عن كل لاعب فرق الدرجة الاولي رجال وسيدات
1200 جنية عن كل لاعب فرق المراحل السنية حتى 14 سنة
5- يتم تخفيض جميع المبالغ المذكورة عالية بنسبة 50 % لمراكز الشباب
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