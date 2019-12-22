الأهلي يختتم استعداداته لمواجهة الاتحاد السكندري في الدوري

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الأحد استعداده لمواجهة الاتحاد السكندري المقرر لها مساء غدٍ الاثنين، ضمن الجولة العاشرة من منافسات الدوريالممتاز.
وكان الأهلي قد استأنف تدريباته أمس السبت، بعد الحصول على راحة سلبية من التدريبات يوم الجمعة بعدالفوز على الإسماعيلي في المباراة التي أقيمت مساء الخميس الماضي بهدف نظيف.
ويعتلي الأهلي صدارة الدوري برصيد 21 نقطة بعد الفوز في المباريات السبع التي خاضها حتى الآن في الدوري محققا العلامة الكاملة.
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