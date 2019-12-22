فايلر يحاضر لاعبي الأهلي بالفيديو قبل لقاء الاتحاد

يعقد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين داخل معسكر الفريق مساء اليوم الأحد؛ استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري.
وكان السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق قدعقد محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق ظهر أمس؛ لدراسة فريق الاتحاد، ورصد نقاط القوة والضعف في صفوفه قبل مواجهة الفريقين غدا.
ويخوض الأهلي مرانه الأخير اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، حيث يعلن بعده السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق قائمة مباراة الاتحاد؛ استعدادا للدخول في معسكر مغلق.
ويلتقي الأهلي مع الاتحاد السكندري مساء غدٍ الاثنين ضمن الجولة العاشرة من منافسات الدوري الممتاز.
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