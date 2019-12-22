الجماهير الإماراتية ترغب في تقليص عدد المحترفين الأجانب بدوري الخليج العربي

أظهر أستطلاع للرأي اليوم الأحد أن أغلب الجماهير ترغب في تقليص عدد المحترفين الأجانب في دوري الخليج العربي الإماراتي.

ووافق 6ر57 بالمئة من المشاركين في أستطلاع جريدة “البيان” الإماراتية عبر موقعها الإلكتروني، وحسابيها على شبكتي التواصل الإجتماعي «تويتر» و«فيسبوك»، على تقليص عدد المحترفين الأجانب في دوري الخليج العربي لأن هذه السياسة من وجهة نظر المشاركين “تصب في مصلحة المنتخب الإماراتي لكرة القدم”.

ورفض 4ر42 بالمئة من المشاركين في الاستطلاع تقليص عدد المحترفين الأجانب في دوري الخليج العربي.

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وتجيز لوائح دوري الخليج العربي وجود سبعة لاعبين أجانب في صفوف الأندية بالدوري، من بينهم ثلاثة من فئتي مواليد الدولة والمقيمين، وأربعة أجانب، الأمر الذي اعتبره البعض يشكل خطراً على المنتخب. وأجرت صحيفة «البيان» أستطلاعاً للرأي تحت عنوان ، هل تقليص الأجانب في دورينا يخدم منتخبنا الوطني؟.

وأجمع 65 بالمئة من المصوتين عبر موقع البيان الإلكتروني، على أن تقليص عدد الأجانب يصب في مصلحة المنتخب الإماراتي، مقابل 35 بالمئة أكدوا أن العدد الحالي لا يضر بالمنتخب.

ومن خلال أستطلاع رأي الصحيفة الإماراتية عبر حسابيها على شبكتي «تويتر» و «فيس بوك» ، أجمع 59%، أن تقليص عدد المحترفين الأجانب يفيد المنتخب الإماراتي مستقبلاً بإتاحة الفرصة للاعب المحلي، في حين تمسك 41 بالمئة بالعدد الحالي من المحترفين مع التأكيد على أنه لن يؤثر على المنتخب.