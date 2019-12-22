سيد عبدالحفيظ: نحترم فريق الاتحاد السكندري ولكن نتطلع للفوز

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول بالنادي الأهلي صعوبة مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري المقرر إقامتها مساء غداً الإثنين، ضمن الجولة العاشرة من منافسات بطولة الدوري المصري .

وقال عبدالحفيظ في تصريحات صحفية اليوم الأحد: «نحترم الاتحاد السكندري ولاعبيه وجهازه الفني، وأيضاً نتائجه هذا الموسم، والمستوى الطيب الذي يقدمه منذ انطلاق المسابقة».

وأضاف “جميع المباريات أصبحت صعبة للغاية، ولم تعد هناك مباراة سهلة في عرف كرة القدم، ومن ثم نتعامل مع الجميع بجدية وبهدف واحد؛ هو تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث”.

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وأوضح أن “المرحلة الحالية تحتاج إلى تجميع أكبر عدد من النقاط؛ من أجل الحفاظ على صدارة الدوري، ومن ثم نتعامل مع كُل مباراة على حده”.

وتابع أن “الموسم الحالي يشهد مستويات جيدة من العديد من المنافسين، وبالتالي تبقى جميع المباريات صعبة للغاية، ولكن بالنسبة للأهلي، لدينا هدف واحد ومحدد في جميع المباريات هو تحقيق الفوز ولا شيء غيره، وهو ما نسعى للتأكيد عليه في الجلسات التي تجمع الجهاز الفني باللاعبين مع التركيز على ضرورة خوض جميع المباريات بشخصية الأهلي التي لا تعرف سوى الإنتصارات”.

وقال أنه يثق بشكل كبير في لاعبي الأهلي، وقدرتهم على مواصلة الانتصارات المحلية، وأستكمال رحلة الدفاع عن اللقب.