رياضة | تشيلسي يصراع يونايتد وريال مدريد على سانشو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشيلسي يصراع يونايتد وريال مدريد على سانشو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحافية، اليوم الأحد، أن نادي تشيلسي انضم إلى الصراع على الظفر بصفقة النجم الإنجليزي لنادي بوروسيا دورتموند الألماني، غادون سانشو.

وفقاً لصحيفة ذا صن، اليوم الأحد، فإن تشيلسي مستعد لدفع 120 مليون جنيه إسترليني لدورتموند للحصول على توقيع سانشو البالغ من العمر 19 عاماً.

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ولكن تشيلسي سيجد نفسه في صراع شديد مع مانشستر يونايتد على، ضم الموهبة الشابة الذي سجل 9 أهداف في "البوندسليغا" هذا الموسم.

وانتقل سانشو إلى دورتموند في نهاية موسم 2017، قادماً من مانشستر سيتي، مقابل 7 ملايين جنيه إسترليني، ونجح في تسجيل 12 هدفاً، و14 تمريرة حاسمة في أول موسم له مع الفريق.

وأصبح سانشو أصغر لاعب في تاريخ دورتموند يحرز أكثر من 10 أهداف.