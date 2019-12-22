رياضة | صلاح وماني ورياض في الميزان.. حسبة البطولات تكشف عن الفائز بأفضل لاعب إفريقي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صلاح وماني ورياض في الميزان.. حسبة البطولات تكشف عن الفائز بأفضل لاعب إفريقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتنافس محمد صلاح وساديو ماني ثنائي ليفربول الإنجليزي ورياض محرز نجم مانشستر سيتي على جائزة أفضل لاعب إفريقي في عام 2019 بعدما أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" القائمة النهائية للمرشحين على الجائزة.

وتواجد في القائمة النهائية 3 مرشحين هم محمد صلاح نجم منتخب مصر والسنغالي ساديو ماني نجم ليفربول الإنجليزي والجزائري رياض محرز جناح مانشستر سيتي الإنجليزي.

ويقام الحفل السنوي المقرر إقامتها يوم 7 يناير المقبل 2020 بمدينة الغردقة المصرية لكن علينا أن نلقي نظرة سريعة بالأرقام عن بطولات الثلاثي.

بطولات صلاح وماني ورياض

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وتوج محمد صلاح مع ليفربول ببطولات دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية وهو نفس الأمر بالنسبة لزميله ماني وإن كان الأخير يتفوق بوصول منتخب السنغال لنهائي كأس الأمم الإفريقية 2019 في مصر.

وحقق رياض محرز مع مانشستر سيتي ببطولات الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس رابطة المحترفين وقاد منتخب الجزائر للفوز بأمم إفريقيا على حساب السنغال.

وفاز محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب إفريقي في آخر عامين بينما حصل محرز على الجائزة مرة واحدة في عام 2016.