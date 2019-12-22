رياضة | طارق حامد ضمن القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل لاعب داخل إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طارق حامد ضمن القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل لاعب داخل إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن القائمة النهائية المرشحة لجائزة أفضل لاعب إفريقي داخل القارة لعام 2019 والتي تم تقليصها لـ3 لاعبين.

وتواجد طارق حامد لاعب وسط الزمالك ضمن القائمة النهائية مع الثنائي أنيس البدري لاعب وسط فريق الترجي التونسي والجزائري يوسف البلايلي لاعب الترجي السابق والأهلي السعودي الحالي.

وتستضيف مصر حفل كاف لاختيار الأفضل في القارة الإفريقية هذا العام، والمقرر إقامتها 7 يناير من العام المقبل.