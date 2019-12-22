رياضة | عاجل.. محمد صلاح ينافس ماني ومحرز في القائمة النهائية لأفضل لاعب إفريقي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. محمد صلاح ينافس ماني ومحرز في القائمة النهائية لأفضل لاعب إفريقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل لاعب إفريقي لعام 2019.

وتواجد في القائمة النهائية 3 مرشحين هم محمد صلاح نجم منتخب مصر والسنغالي ساديو ماني نجم ليفربول الإنجليزي والجزائري رياض محرز جناح مانشستر سيتي الإنجليزي.

ويقام الحفل السنوي المقرر إقامتها يوم 7 يناير المقبل 2020 بمدينة الغردقة المصرية.

وتوج محمد صلاح مع ليفربول ببطولات دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية، وهو نفس الأمر بالنسبة لزميله ماني وإن كان الأخير يتفوق بوصول منتخب السنغال لنهائي كأس الأمم الإفريقية 2019 في مصر.

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وحقق رياض محرز مع مانشستر سيتي بطولات الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس رابطة المحترفين وقاد منتخب الجزائر لفوز بأمم إفريقيا على حساب السنغال.

وفاز محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب إفريقي في آخر عامين بينما حصل محرز على الجائزة مرة واحدة في عام 2016.