رياضة | بوجبا يفاجئ جماهير اليونايتد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بوجبا يفاجئ جماهير اليونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سافر لاعب مانشستر يونايتد، بول بوغبا، مع الفريق، من أجل خوض مباراة اليوم الأحد ضد واتفورد، في الجولة 18 من الدوري الإنجليزي.

لم يشارك اللاعب الدولي الفرنسي مع "الشياطين الحمر" منذ نهاية سبتمبر (أيلول)، بعد أن كافح للتغلب على إصابة في الكاحل خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

ومع ذلك، صورت النشرة المسائية لمانشستر لاعب خط الوسط بين لاعبي يونايتد على متن طائرة من مانشستر، قبل اشتباك في فيكارج رود.

ولا يزال إشراك بوغبا في تشكيلة الفريق المؤلفة من 18 لاعباً في الدوري الممتاز محل شك، لكن حضور اللاعب (26 عاماً) يشير إلى أن المدرب أولي جونار سولشار يفكر بيه.