رياضة | سطو على منزل زيدان للمرة الثانية

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تعرض منزل الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الإسباني الموجود في مدينة ألميريا الإسبانية لعملية سرقة بواسطة عصابة أمس.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن زيدان تلقى مكالمة هاتفية من أحد جيرانه في المنطقة، وأخبره بالحادث وأنه أبلغ الشرطة بالجريمة لتبدأ في إجراء التحقيقات الجنائية.

ويتكون منزل زيدان من 3 طوابق ويضم حوضا للسباحة، ويلجأ إليه زيدان وأفراد عائلته أثناء فترة الإجازة للابتعاد عن أجواء الضغط والضجيج في مدريد.

وتعد هذه المرة الثانية التي يتعرض فيها منزل لزيدان إلى السرقة، وسبق وواجه الأزمة ذاتها في يونيو الماضي.