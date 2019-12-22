رياضة | كواليس أزمة رامي ربيعة في الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كواليس أزمة رامي ربيعة في الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي حقيقة تمديد عقد رامي ربيعة مدافع الفريق الأول لكرة القدم، خلال الساعات الماضية.

وأكد سيد عبد الحفيظ أن تمديد عقد رامي ربيعة لم يكن وليد الصدفة خلال الأيام الماضية، ولكنه تم خلال فترة سابقة وذلك لمدة 3 مواسم مقبلةنافيًا تجديده في هذه المرحلة الحالية.

واختتم مدير الكرة: "عقدنا جلسة مع اللاعب مع نهاية الموسم الماضي، وتحديدًا عقب التأكد من التتويج بلقب الدوري العام، وتم الاتفاق على كل بنود التجديد، ثم وقع ربيعة فورًا".

وأشارت أنباء خلال الساعات الماضية عن تجديد الأهلي لعقد لاعبه خوفًا من الرحيل إلى أي ناد مجانًا خلال شهر يناير المقبل.

فيما ينوي الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر إراحة رامي ربيعة مدافع الفريق الأحمر في مباراة الغد أمام الاتحاد السكندري.

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وأبلغ خالد محمود طبيب الفريق الأحمر الجهاز الفني بأنه من المفضل إراحة ربيعة في مباراة زعيم الثغر المقبلة، خوفًا من معاودة الإصابة له مجددًا.

وكان ربيعة قد تعرض للإصابة بشد في العضلة الخلفية خلال مباراة الأهلي الماضية أمام الإسماعيلي اضطر على إثرها لمغادرة ملعب المباراة في الدقيقة ٦٤ وحل زميله سعد الدين سمير بديلًا له.

وعلى الرغم من تصريحات طبيب الأهلي بأن إصابة ربيعة ليست مقلقة إلا أن الجهاز الطبي يفضل عدم إشراك ربيعة في مباراة الاتحاد السكندري خوفًا من تجدد الإصابة أو تفاقمها ولكي يكون اللاعب جاهزًا بشكل تام لموقعة بلاتينيوم الزيمبابوي بالجولة الثالثة لدوري المجموعات من بطولة أبطال إفريقيا، والمقرر لها يوم السبت المقبل.

ويستعد الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري مساء غد الاثنين على ستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد ٢١ نقطة جمعهم من الفوز في 7 مباريات متتالية.