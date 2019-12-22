رياضة | ترقب من الأهلي والزمالك عقب تألق لاعب بيراميدز الشاب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترقب من الأهلي والزمالك عقب تألق لاعب بيراميدز الشاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أرسل الاتحاد الاردني لكرة القدم، البطاقة الدولية للاعب أشرف أشرف، لاعب نادي بيراميدز في مرحلة الناشئين، لمواليد ٢٠٠٤.

وأعلن الاتحاد الأردني لكرة القدم، أن اللاعب لم يعد مقيد في أي نادي داخل المملكة الهاشمية، التي ولد فيها.

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وكان نادي بيراميدز قد تعاقد مع اللاعب الشاب، ليضمه لناشئي النادي، بعد أن ظهر بمستوى ملفت خلال أحد المباريات، الودية التي تواجد خلالها الكابتن أحمد إمام مدرب نادي بيراميدز والذي أعجب بمستوي اللاعب، ليطالب على الفور بضمه.

وشارك لاعب بيراميدز المنضم حديثاً في مباراة فريقه أمام النادي الاهلي في منافسات الفئة العمرية لمواليد ٢٠٠٤ ، والتي حسمها بيراميدز بهدف دون رد كان من صناعة اللاعب.

ويراقب كل من النادي الأهلي، ونادي الزمالك، لاعب بيراميدز خلال الفترة الحالية، حيث أن القطبين، يتطلعان للتوقيع مع " أشرف" الشهير بكارلوس حيث يتمتع اللاعب بمستوي متميز، سيفيد الفريقين بعد تصعيدة.