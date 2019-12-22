رياضة | المكافآت تنهال على لاعبي الأهلي عقب الانتصارات المتتالية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المكافآت تنهال على لاعبي الأهلي عقب الانتصارات المتتالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قامت إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، بإنهاء كافة الإجراءات لصرف مبلغ 50 ألف جنيه لكل لاعب الفريق الأول لكرة القدم، عقب الفوز في 6 مباريات متتالية بالدوري الممتاز.

وتنص لائحة الفريق على صرف مكافأة إضافية حال الفوز في 6 مباريات متتالية بواقع 50% من قيمة المكافأة الأساسية.

وأنهى خالد الدرندلي أمين صندوق النادي، التوقيع على الشيك الخاص بالمكافأة بعد الإطلاع على الأوراق والكشوفات الرسمية والتي أرسلها الجهاز الإداري بقيادة سيد عبدالحفيظ، للحصول على موافقته حسب اللائحة.

وكانت إدارة الكرة، طالبت بسرعة إنهاء صرف المكافأت للاعبين خلال الساعات الماضية، وعدم تأجيلها لعدم هبوط المستوى الذي ظهر عليه الفريق، والاستمرار به خلال المباريات المقبلة.

وكان النادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، حقق 7 إنتصارات متتالية منذ بداية الموسم، وجاءت كالآتي:-

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سموحة.. بهدف دون رد.

الإنتاج الحربي.. برباعية نظيفة.

أسوان.. بخماسية مقابل هدف.

الجونة.. برباعية نظيفة.

وادي دجلة.. بثلاثية نظيفة.

حرس الحدود.. بهدف دون رد.

الإسماعيلي.. بهدف دون رد.

ويتصدر الأهلي، ترتيب جدول الدوري المصري، بالعلامة الكاملة برصيد 21 نقطة، مع أفضلية وجود مباراة مؤجلة أمام غريمه التقليدي الزمالك، من الجولة الرابعة.

ويختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم الأحد استعداده لمواجهة الاتحاد السكندري المقرر لها مساء غدٍ الاثنين، ضمن الجولة العاشرة من منافسات الدوري الممتاز.

وكان الأهلي قد استأنف تدريباته أمس السبت، بعد الحصول على راحة سلبية من التدريبات يوم الجمعة بعد الفوز على الإسماعيلي في المباراة التي أقيمت مساء الخميس الماضي بهدف نظيف.

ويستعد الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري، مساء غدٍ الإثنين على ملعب القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة العاشرة للدوري المصري الممتاز.