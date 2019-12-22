رياضة | نجاة نجم برشلونة من الرحيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجاة نجم برشلونة من الرحيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم نادي برشلونة موقف التشيلي أرتور فيدال لاعب وسط الفريق الكتالوني من الرحيل في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وبحسب ما ذكرته تقارير صحفية في إسبانيا فإن برشلونة يرفض رحيل اللاعب التشيلي ومصمم على بقاءه ضمن صفوفه حتى نهاية الموسم.

وأفادت صحيفة "الموندو ديبورتيفو" الإسبانية بأن البارسا أخبر وكيل أعمال فيدال أن اللاعب لن يتحرك في يناير.

‏وأضافت الصحيفة بان الإدارة الرياضية ترى ان اللاعب التشيلي لديه خصائص ليست موجودة في أي لاعب آخر في الفريق.

‏وأشارت الصحيفة إلى فالفيردي المدير الفني لبرشلونة أغلق الباب أمام خروج فيدال في يناير المقبل.