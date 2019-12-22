رياضة | مدرب برشلونة رفض التعاقد مع صفقة الموسم

فجرت تقارير صحفية إسبانية مفاجأة من العيار الثقيل عن رفض فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة صفقة الموسم في الفترة الماضية.

ذكرت صحيفة ديلي تليجراف البريطانية أن فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة رفض في الصيف الماضي التعاقد مع الهولندي دي يونج من أياكس الهولندي إلا أن الإدارة هي من ضغطت على المدرب لضم اللاعب.

وتابعت أن دي يونج بات أحد الأعمدة الرئيسية في تشكيل برشلونة خلال الموسم الحالي، إلا أنه يعيش أزمة كبيرة مع مدربه الإسباني إرنستو فالفيردي، المدير الفني للبارسا.

واشارت الصحيفة إلى أن دي يونج علم بعد ذلك بأن الإدارة هي من أصرت على التعاقد معه لتبدأ التوترات تصيب علاقته مع مدربه.