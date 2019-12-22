رياضة | رسميا.. سموحة وإنبي والاتحاد يطلبون صلاح وعمار من الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. سموحة وإنبي والاتحاد يطلبون صلاح وعمار من الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعترف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بتلقي ناديه عروض لرحيل الثنائي صلاح محسن وعمار حمدي عن القلعة الحمراء في يناير المقبل.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات خاصة: "تلقينا عرضين من سموحة وإنبي لاستعارة صلاح محسن حتى نهاية الموسم والملف لا يزال تحت الدرسة فالجهاز الفني لم يحسم حتى الآن موقف اللاعب".

وأضاف :"نادي الاتحاد السكندري طلب هو الآخر استعارة عمار حمدي وهناك رغبة كبيرة من النادي السكندري لضمه".

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وتابع :"الجهاز الفني سيحدد في الفترة المقبلة موقفه من رحيل الثنائي وهل يحتاج لخدماته أم سيوافق على إعارتهما".

ويستعد الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري مساء غد الإثنين على استاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل الأهلي صدارة الدوري المصري برصيد ٢١ نقطة جمعهم من الفوز في ٧ مباريات متتالية.