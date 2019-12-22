رياضة | محمد صلاح يساعد عماد متعب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد صلاح يساعد عماد متعب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن أن محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي يساعد عماد متعب مهاجم الأهلي السابق في الترتيب لمباراة اعتزاله والتي= قد تشهد مواجهة الفريق الأحمر لبرشلونة أو ريال مدريد.

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي إن عماد متعب استقر على إقامة اللقاء في صيف 2020 ويتفاوض مع أندية عالمية مثل برشلونة وريال مدريد لمواجهة الأهلي وديًا.

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وقال شوبير: "محمد صلاح نجم ليفربول يساعد عماد متعب في التفاوض مع أندية عالمية للعب ضد الأهلي بينما نادر شوقي وكيل عماد متعب زار إسبانيا لحضور لقاء الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد في كامب نو والتفاوض مع إدارة النادي الكتالوني".

وأعلن عماد متعب اعتزاله بعد نهاية عقده مع الأهلي في صيف 2018 عقب انتهاء إعارته لنادي التعاون السعودي.