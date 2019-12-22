رياضة | الأهلي ينفي رحيل رامي ربيعة مجانا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي ينفي رحيل رامي ربيعة مجانا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول حقيقة الأنباء التي ترددت عن أحقية رامي ربيعة مدافع الفريق الأحمر في التوقيع لأي ناد أخر في يناير المقبل.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات خاصة :"ربيعة وقع على عقود تجديد تعاقده مع الأهلي الموسم الماضي لمدة ٣ مواسم مقبلة".

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وأضاف :"ما يتردد عن نهاية عقده أخر الموسم الحالي أنباء عارية تمامًا من الصحة.. ربيعة يرتبط بعقد مع الأهلي حتى ٢٠٢٣".

ويستعد الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري مساء غد الاثنين على ستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز.