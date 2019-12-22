رياضة | عاجل.. وفاة مدحت عبد العزيز الحكم الدولي السابق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. وفاة مدحت عبد العزيز الحكم الدولي السابق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توفي صباح اليوم الحكم الدولي السابق مدحت عبد العزيز بعد صراع طويل مع مرض السرطان اللعين.

وعانى مدحت عبد العزيز مع المرض وأجرى عملية جراحية في المخ عام 2014 ثم مكث في العناية المركزة بأحد المستشفيات قبل أن تنتقل روحه إلى الرفيق الأعلى اليوم.

Advertisements

وشارك عبد العزيز مع الترسانة فى العديد من المواسم في الدوري المصري قبل أن ينتقل لغزل المحلة.

وكان عبد العزيز أجري عملية جراحية بالمخ بعد تعرضه لنزيف عام 2014، قبل أن يعاوده المرض 2018 وحتى الآن.