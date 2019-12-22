اخبار الرياضه

رياضة | تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد أتلتيك بيلباو

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشكيل المتوقع ضد أتلتيك بيلباو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض ريال مدريد اختبارًا هامًا مساء اليوم، وذلك عندما يستقبل على ملعبه ضيفه أتلتيك بيلباو في إطار مباريات الجولة الثامنة عشر من "الليجا".

ويتطلع الفريق الملكي للحاق بغريمه والذي انفرد مساء أمس بصدارة الليجا بعد فوزه الكاسح على ديبورتيفو ألافيس بأربعة أهداف مقابل هدف.

واستقر الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد على التشكيل الذي سيخوض به مباراة الليلة أمام أتلتيك بيلباو والذي من المتوقع أن يكون كالتالي :-

حراسة المرمى : كوتورا

Advertisements

خط الدفاع : كارفخال - فاران - راموس - ميندي

خط الوسط : فالفيردي - توني كروس - مودريتش - إيسكو

خط الهجوم : جاريث بيل - كريم بنزيمة.

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا