اونلاين | كورة star مشاهدة مباراة ريال مدريد وبيلباو يلا شوت مشاهدة مباراة ريال مدريد yalla shoot الان HD كورة لايف

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يقدم موقع يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيك بلباو بث مباشر اليوم بتاريخ 12/22‏/2019 الدوري الاسباني، يفتح ملعب سانتياجو برنابيو أبوابه ليستضيف مباراة جديدة تجمع بين فريق ريال مدريد وفريق أتلتيك بلباو ضمن مباريات الأسبوع الـ 18 من بطولة الدوري الإسباني، ويستعد فريق ريال مدريد لملاقاة أتلتيك بلباو وهو عازماً على تحقيق الفوز الذي سوف يقربه من احتلال صدارة جدول الترتيب والإطاحة بفريق برشلونة من صدارة الجدول، حيث صرح المدير الفني لفريق ريال مدريد أن فريقه قد أنتهى من مرانه الأخيرة ليستعد لمواجهة غريمه والفوز عليه، حيث يحتل فريق ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 36 نقطة حصدها من خلال مشاركته في 17 مباراة، محققاً الفوز خلال 10 مباريات وتعادل خلال 6 مباريات أخرى، إلا إنه خسر في لقاء له ويسعى الفريق أن يعوض خساراته التي تلقاها خلال هذه المباراة وأن يتنافس بكل قوته لاحتلال صدارة جدول الترتيب.

أما عن فريق أتلتيك بلباو الذي يدرك جيداً أن مباراته أمام ريال مدريد مباراة صعبة ولكنه استعد لها جيداً حتى يتمكن من تحقيق الفوز وتحسين مركزه في جدول ترتيب الدوري الإسباني،حيث يحتل الفريق المركز السابع في جدول الدوري الإسباني برصيد 27 نقطة تمكن من حصدها من خلال 17 مباراة محققاً الفوز في 7 مباريات وتعادل خلال 6 مباريات أخرى، إلا أن الخسارة كانت حاضرة خلال 4 مباريات أخرى، وقد صرح المدير الفني لفريق أتلتيك بلباو أن الفريق سوف يخوض مباراته دون غياب أحد من لاعبيه سواء للإصابة أو الإيقاف وهذا سوف يجعل جميع الفرص متاحة أمامه لإختيار أفضل لاعبين.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيك بلباو

بطاقة مباراة ريال مدريد Vs أتلتيك بلباو.

???? البطولة : الدوري الاسباني .

⏰ يوم المباراة : 22 / ديسمبر / 2019.

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???? الاسبوع : الأسبوع 18.

???? القنوات الناقلة : بي ان سبورت 3.

???? التعليق الصوتي : حفيظ دراجي.

⌚ موعد المباراة : الساعة 1:30 مساءاً بتوقيت مصر (GMT 2+) .

⌚ موعد المباراة : الساعة 2:30 مساءاً بتوقيت السعودية (GMT 3+) .

⚽ نتيجة المباراة :سيتم إضافة نتيجة مباراة ريال مدريد وأتلتيك بلباو فوراً بعد الإنتهاء.